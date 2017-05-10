09:54 10 мая 2017 0

Предполагаемые главари ОПС были задержаны в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД России завершило расследование уголовного дела по отношению к 24 членам преступной группы хакеров. Следствие предполагает, что обвиняемые использовали компьютерный вирус Lurk, чтобы похитить со счетов клиентов российских банков более 1,2 млрд рублей.

Материалы дела занимают около 600 томов. По словам защитников, изучение материалов займет несколько месяцев, сообщает «Коммерсант». «После этого дело направят в один из райсудов Москвы, — поясняет источник издания, знакомый с ходом расследования. — Дело в том, что наибольший ущерб был нанесен именно столичным кредитно-финансовым учреждениями и компаниям — порядка 700 млн рублей».

В мае 2016 года оперативники МВД и ФСБ задержали по этому делу порядка 50 хакеров в 15 регионах России. По итогу арестовали 18 человек. Большая часть фигурантов проживала в Свердловской области, где жили и трое предполагаемых лидеров ОПС — Константин Козловский, Игорь Попов и Александр Еремин.

Хакеры похищали денежные средства, используя довольно сложную схему, предполагает следствие. Они постоянно развивали вирус Lurk, который внедряли в компьютеры корпоративных сетей. Вирус давал российским программистам доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и хакеры осуществляли несанкционированный перевод денег с компаний-жертв на свои счета.

ОПС действовала около пяти лет, но оперативникам не удавалось выйти на ее след, потому что вирус самоуничтожался после каждой атаки и не оставлял следов.

Обвиняемые не идут на сотрудничество со следствием, но некоторые частично признали вину.

В неофициальной беседе с изданием адвокат сказал: «На сделку никто из фигурантов не пошел, но часть обвинений некоторые признали. Дело в том, что наши клиенты действительно выполняли работы по разработке различных частей вируса Lurk, но многие просто не были осведомлены о том, что это троянская программа. Так, например, кто-то делал часть алгоритмов, которые могли с успехом работать и в поисковых системах. Следствие же так и не смогло доказать мотивы у большинства обвиняемых».