Тюменские ученые спрогнозируют появление ямальских газовых воронок

20:19 15 января 2018 1

Воронки стали появляться после аномальной жары в 2014 году Фото: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

Тюменские ученые смогут прогнозировать возникновение воронок на территории газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Для этого они составили карту возможных выбросов газа в регионе, сообщил директор Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Алексей Пимнев при подведении итогов реализации стратегического проекта «Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ».

Пимнев отметил, что в рамках проекта были разработаны новые технологии в сфере работы на месторождениях. Он также подчеркнул важность изучения окружающей среды для составления прогнозов на будущее, пишет «Север Пресс».

Гигантские воронки на Ямале образуются из-за взрывов природного газа в недрах земли. Специалисты считают, что в их образовании играют роль глобальное потепление и таяние грунта, ранее сообщало «URA.RU». Ученые опасаются, что все, что построили в Арктике, вследствие природного явления может уйти под землю.