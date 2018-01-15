Тюменские ученые спрогнозируют появление ямальских газовых воронок

Тюменские ученые смогут прогнозировать возникновение воронок на территории газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Для этого они составили карту возможных выбросов газа в регионе, сообщил директор Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Алексей Пимнев при подведении итогов реализации стратегического проекта «Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ».
Пимнев отметил, что в рамках проекта были разработаны новые технологии в сфере работы на месторождениях. Он также подчеркнул важность изучения окружающей среды для составления прогнозов на будущее, пишет «Север Пресс».
Гигантские воронки на Ямале образуются из-за взрывов природного газа в недрах земли. Специалисты считают, что в их образовании играют роль глобальное потепление и таяние грунта, ранее сообщало «URA.RU». Ученые опасаются, что все, что построили в Арктике, вследствие природного явления может уйти под землю.