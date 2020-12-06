Niletto раскрыл, кем видит себя через 10 лет

Певец Niletto планирует продолжить писать музыку и создать семью Фото: скрин YouTube-канала «Телеканал ТНТ»

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) рассказал, что в ближайшие 10 лет планирует стать отцом и продолжить писать песни. Однако уточнил, что его планы могут меняться каждый день.

«Через 10 лет, во-первых, я хочу быть офигенным отцом, чтобы семья была. И хочу продолжить писать музыку. Может, она будет другой. Сегодня захочу, чтобы через 10 лет было одно, завтра уже вообще другие мысли будут», — рассказал он в шоу «Пой без правил», на YouTube-канале «Телеканал ТНТ». Также артист пожелал всем всего самого наилучшего в будущем.

Ранее Niletto рассказал телеведущему Ивану Урганту, как ремонтировал здание администрации Екатеринбурга. Он ремонтировал крышу здания, лазил по парапету без страховки и замазывал швы.