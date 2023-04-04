Челябинцы доставили в Донбасс новый груз. Фото

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Поезд помощи. Челябинск , рыжий денис, поезд помощи
Из Донбасса Денис Рыжий привез приветы родным военных и благодарности за поддержку Фото:

Руководитель исполкома Народного фронта в Челябинске Денис Рыжий и делегация доставили гуманитарный груз в Донбасс. Как Рыжий рассказал URA.RU, делегаты региона проехали от Ростовской области до места дислокации 90-й танковой дивизии.

«Гуманитарный груз доставлен и мирным жителям в один из населенных пунктов. Первая остановка была в Ростове. По фронтовой дороге доехали до места дислокации 90-й танковой дивизии», — сообщил URA.Ru Рыжий.

Границу с новыми регионами страны пересекли пешком, пройдя через пункты пропуска. Затем делегация во главе с Рыжим отправилась к месту базирования полка «Апостол». Следующая остановка была в Донецке. Часть груза челябинцы привезли бойцам танковой дивизии. С военнослужащими записали видео, на котором военные передают привет землякам и благодарят их за поддержку.

Гуманитарный груз доставили жителям ДНР
Гуманитарный груз доставили жителям ДНР
Фото:
Делегация встретилась с военными полка «Апостол» и танковой дивизии
Делегация встретилась с военными полка «Апостол» и танковой дивизии
Фото:

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Руководитель исполкома Народного фронта в Челябинске Денис Рыжий и делегация доставили гуманитарный груз в Донбасс. Как Рыжий рассказал URA.RU, делегаты региона проехали от Ростовской области до места дислокации 90-й танковой дивизии. «Гуманитарный груз доставлен и мирным жителям в один из населенных пунктов. Первая остановка была в Ростове. По фронтовой дороге доехали до места дислокации 90-й танковой дивизии», — сообщил URA.Ru Рыжий. Границу с новыми регионами страны пересекли пешком, пройдя через пункты пропуска. Затем делегация во главе с Рыжим отправилась к месту базирования полка «Апостол». Следующая остановка была в Донецке. Часть груза челябинцы привезли бойцам танковой дивизии. С военнослужащими записали видео, на котором военные передают привет землякам и благодарят их за поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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