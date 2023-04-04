Челябинцы доставили в Донбасс новый груз. Фото

04 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Из Донбасса Денис Рыжий привез приветы родным военных и благодарности за поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель исполкома Народного фронта в Челябинске Денис Рыжий и делегация доставили гуманитарный груз в Донбасс. Как Рыжий рассказал URA.RU, делегаты региона проехали от Ростовской области до места дислокации 90-й танковой дивизии. «Гуманитарный груз доставлен и мирным жителям в один из населенных пунктов. Первая остановка была в Ростове. По фронтовой дороге доехали до места дислокации 90-й танковой дивизии», — сообщил URA.Ru Рыжий. Границу с новыми регионами страны пересекли пешком, пройдя через пункты пропуска. Затем делегация во главе с Рыжим отправилась к месту базирования полка «Апостол». Следующая остановка была в Донецке. Часть груза челябинцы привезли бойцам танковой дивизии. С военнослужащими записали видео, на котором военные передают привет землякам и благодарят их за поддержку. Гуманитарный груз доставили жителям ДНР Фото: пресс-служба челябинского ОНФ Делегация встретилась с военными полка «Апостол» и танковой дивизии Фото: пресс-служба челябинского ОНФ

Руководитель исполкома Народного фронта в Челябинске Денис Рыжий и делегация доставили гуманитарный груз в Донбасс. Как Рыжий рассказал URA.RU, делегаты региона проехали от Ростовской области до места дислокации 90-й танковой дивизии. «Гуманитарный груз доставлен и мирным жителям в один из населенных пунктов. Первая остановка была в Ростове. По фронтовой дороге доехали до места дислокации 90-й танковой дивизии», — сообщил URA.Ru Рыжий. Границу с новыми регионами страны пересекли пешком, пройдя через пункты пропуска. Затем делегация во главе с Рыжим отправилась к месту базирования полка «Апостол». Следующая остановка была в Донецке. Часть груза челябинцы привезли бойцам танковой дивизии. С военнослужащими записали видео, на котором военные передают привет землякам и благодарят их за поддержку.