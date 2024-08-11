В ЛНР захоронили неизвестных бойцов ВС РФ, погибших при освобождении республики

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Донбасс и Россия стоят на страже всего мира, заявила Анна Сорока
Донбасс и Россия стоят на страже всего мира, заявила Анна Сорока Фото:

В Луганской Народной Республике состоялась церемония захоронения безымянных солдат, погибших в ходе боевых действий за освобождение территории от украинских военных в 2022 году. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

«Сложные времена требует принятия сложных решений. Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее», — передает корреспондент ТАСС слова Сороки. Она заявила, что Донбасс и Россия стоят на страже всего мира.

Церемония прощания прошла в воскресенье на одном из мемориалов Луганска. Военнослужащих отпел клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнетагильской епархии РПЦ, иерей Николай Иванов. В честь павших также был дан траурный салют.

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В Луганской Народной Республике состоялась церемония захоронения безымянных солдат, погибших в ходе боевых действий за освобождение территории от украинских военных в 2022 году. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока. «Сложные времена требует принятия сложных решений. Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее», — передает корреспондент ТАСС слова Сороки. Она заявила, что Донбасс и Россия стоят на страже всего мира. Церемония прощания прошла в воскресенье на одном из мемориалов Луганска. Военнослужащих отпел клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнетагильской епархии РПЦ, иерей Николай Иванов. В честь павших также был дан траурный салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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