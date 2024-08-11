В ЛНР захоронили неизвестных бойцов ВС РФ, погибших при освобождении республики

В Луганской Народной Республике состоялась церемония захоронения безымянных солдат, погибших в ходе боевых действий за освобождение территории от украинских военных в 2022 году. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.
«Сложные времена требует принятия сложных решений. Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее», — передает корреспондент ТАСС слова Сороки. Она заявила, что Донбасс и Россия стоят на страже всего мира.
Церемония прощания прошла в воскресенье на одном из мемориалов Луганска. Военнослужащих отпел клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнетагильской епархии РПЦ, иерей Николай Иванов. В честь павших также был дан траурный салют.
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