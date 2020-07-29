В Кремле оценили отставку главы свердловского минздрава

Дмитрий Песков заявил, что ротации в сфере здравоохранения — норма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В условиях пандемии коронавируса смена кадров в сфере здравоохранения является нормальным явлением. Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.

«Кадровые ротации проходят в регионах постоянно. Естественно, в таких ответственных сферах, как в здравоохранении на фоне угрозы пандемии ротация может быть более динамичной. Люди могут не справляться с объемом задач, так как ситуация экстраординарная», — заявил представитель Кремля. По словам Пескова, это нормальная ситуация, особенно в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями во время пандемии.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков официально покинет пост в течение трех дней, до конца июля. Его отставку объяснят переходом на новую должность. Тем временем, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в понедельник, 27 июля, согласовал на пост главы свердловского минздрава главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова. Также Мурашко посещал Екатеринбург 16—17 июля и публично критиковал региональный минздрав.

С начала пандемии коронавируса в России свои посты покинули 11 министров здравоохранения. Все отставки проведены в период с марта по июль, однако не во всех случаях было озвучено, что уход министра связан с провалами при борьбе с коронавирусом.

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