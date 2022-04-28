Отличившимся на Украине военнослужащим ЦВО вручили награды

28 апреля 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Российские военные проявили героизм и мужество Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских военных наградили знаками отличия Центрального военного округа (ЦВО) за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации РФ на Украине. Награждение провел командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО „За заслуги“. Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества», — пишут «Известия». Российские военные доставили гуманитарную помощь жителями Луганской народной республики. Издание отмечает, что жители населенных пунктов приветствовали военных РФ и сообщали, что украинские власти не оказывали им гумпомощь. Жители рассказывали, что у них нет света и воды второй месяц, а за водой нужно ехать несколько километров. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду, передает «Утро.ру». По сообщениям народной милиции ДНР и ЛНР, Украина продолжает обстреливать мирных жителей. В начале апреля сообщалось, что Россия за месяц отправила на Украину 7 842,3 тонны гуманитарных грузов, пишут «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российских военных наградили знаками отличия Центрального военного округа (ЦВО) за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации РФ на Украине. Награждение провел командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — более 20 знаков отличия ЦВО „За заслуги“. Также командиру мотострелкового соединения был вручен орден Мужества», — пишут «Известия». Российские военные доставили гуманитарную помощь жителями Луганской народной республики. Издание отмечает, что жители населенных пунктов приветствовали военных РФ и сообщали, что украинские власти не оказывали им гумпомощь. Жители рассказывали, что у них нет света и воды второй месяц, а за водой нужно ехать несколько километров. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду, передает «Утро.ру». По сообщениям народной милиции ДНР и ЛНР, Украина продолжает обстреливать мирных жителей. В начале апреля сообщалось, что Россия за месяц отправила на Украину 7 842,3 тонны гуманитарных грузов, пишут «Дни.ру».