Житель Екатеринбурга переехал в пермскую глубинку, чтобы открыть свой музей

Александр Попов из Екатеринбурга открыл в Суксуне частный музей самоваров
© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический парк Чусовой. Пермь, самовар, антиквариат, исторический музей
Самовары — давнее увлечение Александра Попова (архивное фото) Фото:

Александр Попов переехал из Екатеринбурга в поселок Суксун Пермского края. Здесь он открыл свой музей самоваров, рассказала в соцсетях журналист Юлия Долгова.

«Александр Попов живет в Суксуне. Год назад он открыл здесь свой частный музей самоваров. Еще совсем недавно Александр жил в Екатеринбурге, где долгое время собирал редкую коллекцию, а потом уехал из миллионника, чтобы поселиться в маленьком Суксуне, на родине своих любимых самоваров», — пишет Долгова в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, коллекционеру присылают самовары со всей России. Попов же реставрирует их, а после возвращает хозяевам. Юлия Долгова снимала мастера для короткой передачи «Страна поэтов» на ОТР. Позже она планирует записать с ним большое интервью.

Ранее URA.RU рассказывало, что Суксун считается родиной первого самовара в России. Местные музейщики спасают могилы древних мастеров и хранят историю самоварного дела. В этом году в поселок привезли уникальный самовар 1753 года выпуска.

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Александр Попов переехал из Екатеринбурга в поселок Суксун Пермского края. Здесь он открыл свой музей самоваров, рассказала в соцсетях журналист Юлия Долгова. «Александр Попов живет в Суксуне. Год назад он открыл здесь свой частный музей самоваров. Еще совсем недавно Александр жил в Екатеринбурге, где долгое время собирал редкую коллекцию, а потом уехал из миллионника, чтобы поселиться в маленьком Суксуне, на родине своих любимых самоваров», — пишет Долгова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, коллекционеру присылают самовары со всей России. Попов же реставрирует их, а после возвращает хозяевам. Юлия Долгова снимала мастера для короткой передачи «Страна поэтов» на ОТР. Позже она планирует записать с ним большое интервью. Ранее URA.RU рассказывало, что Суксун считается родиной первого самовара в России. Местные музейщики спасают могилы древних мастеров и хранят историю самоварного дела. В этом году в поселок привезли уникальный самовар 1753 года выпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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