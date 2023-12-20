Житель Екатеринбурга переехал в пермскую глубинку, чтобы открыть свой музей

Александр Попов переехал из Екатеринбурга в поселок Суксун Пермского края. Здесь он открыл свой музей самоваров, рассказала в соцсетях журналист Юлия Долгова.
«Александр Попов живет в Суксуне. Год назад он открыл здесь свой частный музей самоваров. Еще совсем недавно Александр жил в Екатеринбурге, где долгое время собирал редкую коллекцию, а потом уехал из миллионника, чтобы поселиться в маленьком Суксуне, на родине своих любимых самоваров», — пишет Долгова в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, коллекционеру присылают самовары со всей России. Попов же реставрирует их, а после возвращает хозяевам. Юлия Долгова снимала мастера для короткой передачи «Страна поэтов» на ОТР. Позже она планирует записать с ним большое интервью.
Ранее URA.RU рассказывало, что Суксун считается родиной первого самовара в России. Местные музейщики спасают могилы древних мастеров и хранят историю самоварного дела. В этом году в поселок привезли уникальный самовар 1753 года выпуска.
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