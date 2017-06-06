{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
11:29  06 июня 2017 0

«Дословно повторяет Обаму». Пушков ответил вице-президенту США, поставившему Россию в один ряд с террористами

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор ответил ПенсуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Майк Пенс мог бы с таким же успехов быть вице-президентом у Хиллари Клинтон, а не только у Дональда Трампа, его слова отражают точку зрения предыдущего руководства США. Об этом высказался сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания Пенса, заявившего, что самыми страшными угрозами в мире являются Россия, Иран и глобальный терроризм.

«Ставя Россию и терроризм в один ряд угроз, Пенс дословно повторяет Обаму и подыгрывает врагам Трампа, — написал Пушков в своем микроблоге Twitter. — Мог бы у Хиллари Клинтон быть вице-президентом».

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в мире становится все опаснее, и в этом виноваты терроризм, а также действия России и Ирана, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров