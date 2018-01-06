01:03 06 января 2018 0

Часть подписчиков уверены — это не побритый Воля, а специальный «лысый» парик Фото: pavelvolyaofficial / Instagram

Популярный российский ведущий и шоумен, резидент Павел Воля опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию, на которой он представлен в новом и кране неожиданном образе — побритым наголо. Причину своего поступка актер не объяснил, однако только за сутки фото набрало более 300 тысяч «лайков» и 7,5 тысяч комментариев.

Пока это максимальная реакция на публикации российских «звезд» в 2018 году в соцсетях. Поклонники в комментариях в основном шокированы поступком шоумена и просят Волю вернуть волосы. Впрочем, некоторые подписчики уверены: ведущий волосы не брил, а на фото, опубликованном «для хайпа» он либо в «лысом» парике, либо фото попросту обработано специальной программой.

Напомним, немногим более года назад Павел Воля, выступая в Нью-Йорке перед русскоязычными зрителями зло пошутил над Екатеринбургом, назвав его «городом гопников». Как писало «URA.RU», шутка возмутила уральцев, которые потребовали отменить концерт комика в Екатеринбурге. Впрочем, концерт и так оказался сорванным, правда, по вине организаторов тура. Сам Воля обвинил в разжигании конфликта неких «желтых журналистов».