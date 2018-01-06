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06 января 2018
05 января 2018
01:03  06 января 2018 0

«Отмечали, увлекся». Резидент Comedy Club показал поклонникам новый шокирующий образ

Часть подписчиков уверены — это не побритый Воля, а специальный «лысый» парикФото: pavelvolyaofficial / Instagram

Популярный российский ведущий и шоумен, резидент Павел Воля опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию, на которой он представлен в новом и кране неожиданном образе — побритым наголо. Причину своего поступка актер не объяснил, однако только за сутки фото набрало более 300 тысяч «лайков» и 7,5 тысяч комментариев.

Пока это максимальная реакция на публикации российских «звезд» в 2018 году в соцсетях. Поклонники в комментариях в основном шокированы поступком шоумена и просят Волю вернуть волосы. Впрочем, некоторые подписчики уверены: ведущий волосы не брил, а на фото, опубликованном «для хайпа» он либо в «лысом» парике, либо фото попросту обработано специальной программой.

Напомним, немногим более года назад Павел Воля, выступая в Нью-Йорке перед русскоязычными зрителями зло пошутил над Екатеринбургом, назвав его «городом гопников». Как писало «URA.RU», шутка возмутила уральцев, которые потребовали отменить концерт комика в Екатеринбурге. Впрочем, концерт и так оказался сорванным, правда, по вине организаторов тура. Сам Воля обвинил в разжигании конфликта неких «желтых журналистов».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
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