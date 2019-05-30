Геннадий Онищенко спровоцировал скандал, посоветовав пожилым россиянам «жить впроголодь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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