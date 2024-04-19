Карта спецоперации на Украине 19 апреля: над Черным морем уничтожено три ракеты ATACMS

Российские ПВО уничтожили три ракеты ATACMS над Черным морем

19 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Армия России уничтожила опорники ВСУ на нескольких направлениях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская противовоздушная оборона за ночь отразила атаки трех ракет ATACMS над акваторией Черного моря. Также были отражены 25 снарядов ракетного зенитного комплекса (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Карта боевых действий на Украине и спецоперации — в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Атаки ВСУ на российские территории Российская ПВО отразила атаки трех ракет ATACMS над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили о 25 перехваченных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. Херсонское направление Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра. Объект был поражен беглым минометным огнем российских войск, сообщил командир мотострелкового батальона группировки «Днепр» с позывным «Волк». Также у правого берега Днепра были уничтожены три самоходные артиллерийские установки и два танка, заявили в оборонном ведомстве. Продолжаются артиллерийские столкновения без заметных изменений в линии фронта. ВСУ повторно осуществили обстрелы населенных пунктов на левом берегу, что, по сообщениям, стало для них обыденной практикой. В результате одного из таких обстрелов в Каховке есть погибший, сообщает в своем telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Авдеевское направление На авдеевском участке фронта бойцы группировки «Центр» уничтожили замаскированный украинский опорный пункт. Удар производился расчетами гаубиц Д-30, говорится в сообщении МО РФ. ВС РФ укрепляют позиции в Очеретино, расположенном на стратегически важной высоте. Сражения за это село идут с особой тяжестью, так как ВСУ осознают его значение для обороны. В Новокалиново российские силы продвинулись дальше, а в Бердычах и Семеновке они углубляют прорыв обороны, вынуждая украинские войска вводить резервы. Также российские войска прорывают оборону ВСУ южнее по линии Нетайлово — Уманское, заявил экс-депутат Рады. Артемовское направление Российские артиллеристы бригады «Север V» Добровольческого корпуса «южной» группировки войск уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ под Часовым Яром. Об этом сообщил агентству ТАСС представитель отряда добровольцев. На артемовском направлении идут ожесточенные столкновения на северном и южном флангах Часова Яра, где активно используются артиллерия и авиация. Также наблюдаются столкновения у Богдановки, рассказал Олег Царев. Купянское направление Экипаж вертолета Ми-35 М нанес огневое поражение опорникам и живой силе украинской армии. После удара вертолет выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром, сообщает Минобороны. Южнодонецкое направление Группировка «Восток» выжигает позиции ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» близ Новомихайловки. Также идут бои около Урожайного, а также в Георгиевке и Победе, сообщил Царев. Уничтожение опорника ВСУ под Белгородом Российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ близ границы с Белгородской областью. Также была поражена станция радиоэлектронной борьбы, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Запорожское направление Продолжаются столкновения близ Работино. При этом российские войска усиливают позиции в районе этого населенного пункта, пишет Царев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская противовоздушная оборона за ночь отразила атаки трех ракет ATACMS над акваторией Черного моря. Также были отражены 25 снарядов ракетного зенитного комплекса (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Карта боевых действий на Украине и спецоперации — в материале URA.RU. Российская ПВО отразила атаки трех ракет ATACMS над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили о 25 перехваченных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра. Объект был поражен беглым минометным огнем российских войск, сообщил командир мотострелкового батальона группировки «Днепр» с позывным «Волк». Также у правого берега Днепра были уничтожены три самоходные артиллерийские установки и два танка, заявили в оборонном ведомстве. Продолжаются артиллерийские столкновения без заметных изменений в линии фронта. ВСУ повторно осуществили обстрелы населенных пунктов на левом берегу, что, по сообщениям, стало для них обыденной практикой. В результате одного из таких обстрелов в Каховке есть погибший, сообщает в своем telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. На авдеевском участке фронта бойцы группировки «Центр» уничтожили замаскированный украинский опорный пункт. Удар производился расчетами гаубиц Д-30, говорится в сообщении МО РФ. ВС РФ укрепляют позиции в Очеретино, расположенном на стратегически важной высоте. Сражения за это село идут с особой тяжестью, так как ВСУ осознают его значение для обороны. В Новокалиново российские силы продвинулись дальше, а в Бердычах и Семеновке они углубляют прорыв обороны, вынуждая украинские войска вводить резервы. Также российские войска прорывают оборону ВСУ южнее по линии Нетайлово — Уманское, заявил экс-депутат Рады. Российские артиллеристы бригады «Север V» Добровольческого корпуса «южной» группировки войск уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ под Часовым Яром. Об этом сообщил агентству ТАСС представитель отряда добровольцев. На артемовском направлении идут ожесточенные столкновения на северном и южном флангах Часова Яра, где активно используются артиллерия и авиация. Также наблюдаются столкновения у Богдановки, рассказал Олег Царев. Экипаж вертолета Ми-35 М нанес огневое поражение опорникам и живой силе украинской армии. После удара вертолет выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром, сообщает Минобороны. Группировка «Восток» выжигает позиции ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» близ Новомихайловки. Также идут бои около Урожайного, а также в Георгиевке и Победе, сообщил Царев. Российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ близ границы с Белгородской областью. Также была поражена станция радиоэлектронной борьбы, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Продолжаются столкновения близ Работино. При этом российские войска усиливают позиции в районе этого населенного пункта, пишет Царев.