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07 августа 2017
Главные новости 
15:18  07 августа 2017 0

«Югра» обрушила рейтинг Комаровой, предвыборный ажиотаж сделал Решетникова очень влиятельным. Результаты июльского рейтинга от АПЭК

Комарова. Сургут, комарова наталья
Глава ХМАО Наталья Комарова потеряла позиции из-за банковского кризиса в округеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рейтинги глав регионов за июль колебались от подготовки к выборам и антикоррупционных кампаний. Свои выводы о том, как изменилось политическое влияние губернаторов, представило в понедельник, 7 августа, Агентство политических и экономических коммуникаций.

Первую позицию рейтинга продолжает занимать мэр Москвы Сергей Собянин. В столице продолжается подготовка к муниципальным выборам, которая, как отмечают аналитики, протекает без эксцессов. У градоначальника Москвы нет причин беспокоиться о потере своего политического влияния. На втором и третьем месте продолжают находиться глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев соответственно. Рокировка произошла с четвертым и пятым местами — глава Татарстана Рустам Минниханов обошел губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Укрепление позиций Минниханова объяснил глава АПЭК Дмитрий Орлов активизацией борьбы республиканских элит за свои интересы на фоне дискуссии о новом договоре о разграничении полномочий между органами власти федеральными и региональными властями.

В первую двадцатку — группу губернаторов с очень сильным влиянием — вошел врио Пермского края Максим Решетников (20-е место), поднявшись на 4 позиции.

«[Максим Решетников] заметно активизировался в рамках избирательной кампании», — поясняет Орлов.

В то же время глава другого региона УрФО, губернатор ХМАО Наталья Комарова, потеряв 23 пункта, выбыла из группы сильнейших и переместилась на 34-е место. Причина — скандал вокруг банка «Югра», а также аресты сотрудников департамента экономразвития региона.

Рейтинг врио губернаторов субъектов, где в сентябре пройдут выборы, по-разному отреагировал на визиты президента в регионы. Так, глава Белгородской области Евгений Савченко укрепился на два пункта (16 место): элиты восприняли приезд Владимира Путина в регион как позитивный сигнал со стороны федеральной власти.

В то же время врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потерял два пункта (18-е место). Аналитики объясняют это претензиями, которые президент высказал Куйвашеву во время своего визита в Екатеринбург. Врио Свердловской области при этом сохраняет свои позиции в первой двадцатке рейтинга — в группе губернаторов с «очень сильным влиянием».

Остальные главы регионов УрФО также остались в своих «весовых» группах. Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин находится по итогам июля на 9-м месте и уверенно сохраняет свои позиции, как глава региона с очень сильным политическим влиянием. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает демонстрировать «сильное влияние» на 25-м месте. Глава Курганской области Алексей Кокорин остается губернатором с самым слабым политическим влиянием на Урале. Он занимает 72-е место и находится в группе «среднего влияния».

Рейтинги целого ряда губернаторов пострадали из-за коррупционных дел в их регионах.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потерял 5 пунктов и занял 43-е место из-за ареста министра строительства и дорожного хозяйства региона. Продолжила падение глава Владимирской области Светлана Орлова (53-е место, минус 10 пунктов) — в регионе заметны последствия задержания вице-губернатора Елены Мазанько, считают эксперты. Аресты в правительстве Мурманской области опустили главу региона Марину Ковтун сразу на 15 пунктов — на 78-ю строку. В конце списка оказался глава Приморья Владимир Миклушевский. Он потерял 19 пунктов и переместился на 84-е место: в регионе задержали вице-губернатора Евгения Вишнякова и главу Уссурийского округа Евгения Коржа по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом населения.

Рейтинг влиятельности губернаторов — это ежемесячное исследование АПЭК. Методом закрытого анкетирования экспертов выявляется уровень влияния глав российских регионов. В июле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Марина Иванова
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