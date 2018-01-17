Покончивший с собой уральский солдат мог быть жертвой сексуального насилия

11:10 17 января 2018 4

Над молодым человеком издевался сослуживец, утверждают правозащитники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились новые подробности смерти солдата-срочника из Магнитогорска на пермской авиабазе «Сокол». Сообщается, что рядовой подвергался психическому и физическому насилию со стороны своего сослуживца из Дагестана.

Пермская общественница Татьяна Кротова заявила «URA.RU», что один из рядовых пытался совершить сексуальное насилие над магнитогорцем, а также, по неподтвержденным данным, периодически избивал его. По их словам, именно это стало причиной гибели солдата.

Тело 20-летнего уральца нашли в душевой. При осмотре были обнаружены синяки и ссадины, после этого было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Позднее тело юноши было доставлено в Челябинск для проведения экспертизы.

16 января возмущенные пермяки провели пикет у военно-следственного отдела и потребовали всесторонне расследовать гибель солдата-срочника, сообщало ранее «URA.RU».