{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
11:10  17 января 2018 4

Покончивший с собой уральский солдат мог быть жертвой сексуального насилия

Виды Екатеринбурга, солдат, карта россии, призыв, военная тревога, армия россии, военная форма, новобранец, кадет, призывник, военный
Над молодым человеком издевался сослуживец, утверждают правозащитникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились новые подробности смерти солдата-срочника из Магнитогорска на пермской авиабазе «Сокол». Сообщается, что рядовой подвергался психическому и физическому насилию со стороны своего сослуживца из Дагестана.

Пермская общественница Татьяна Кротова заявила «URA.RU», что один из рядовых пытался совершить сексуальное насилие над магнитогорцем, а также, по неподтвержденным данным, периодически избивал его. По их словам, именно это стало причиной гибели солдата.

Тело 20-летнего уральца нашли в душевой. При осмотре были обнаружены синяки и ссадины, после этого было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Позднее тело юноши было доставлено в Челябинск для проведения экспертизы.

16 января возмущенные пермяки провели пикет у военно-следственного отдела и потребовали всесторонне расследовать гибель солдата-срочника, сообщало ранее «URA.RU».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров