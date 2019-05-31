30 мая 2019

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 10:09
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Самолет вылетел из аэропорта Волгограда в СочиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом «URA.RU» сообщили в справочной Международного аэропорта Волгограда Гумрак.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Кольцово, полет проходил на Boeing 737. Воздушное судно вылетело из Екатеринбурга в 04:04 по московскому времени и должно было приземлиться в Сочи в 07:20. Причина экстренной посадки не уточняется. Самолет вылетел из аэропорта Волгограда в Сочи в 07:16 по московскому времени. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий от представителей аэропорта и авиакомпании не удалось.

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