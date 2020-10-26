Хабенский обратился к Путину из-за нехватки лекарств в России

Фонд Константина Хабенского помогает больным онкологией детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России наблюдается критическая нехватка лекарственных средств для онкобольных. Медицинские учреждения испытывают дефицит сразу 26 важнейших препаратов. Об этом говорится в открытом письме Фонда Константина Хабенского, адресованном президенту РФ Владимиру Путину.

«В России сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами для лечения онкологических больных, в том числе детей», — говорится в письме. Согласно информации фонда, в стране наблюдается дефицит винкристина, этопозида, даунорубицина, митоксантрона, идарубицина, метотрексата, цитарабина, карбоплатина и других. В общей сложности в списке 26 различных противоопухолевых препаратов.

В качестве причин сложившегося дефицита фонд называет сокращение производителей данных препаратов. Кроме того, дефицит складывается из-за несовершенства системы госрегулирования и частичного ухода из страны целого ряда препаратов зарубежного производства.

Фонд Хабенского предложил в срочном порядке организовать госзакупки дефицитных препаратов. Также предлагается создать эффективную систему контроля за препаратами для онкобольных для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Благотворительный фонд актера Константина Хабенского начал работу в 2008 году. Организация помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.В частности, по информации агентства «Дни.Ру», в октябре этого года фонд помог четырехлетней девочке Серафиме с опухолью мозга со сбором средств на операцию.