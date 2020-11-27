Боксерский чемпионат в Оренбурге продлится неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин, на котором отберут спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио. За победу в турнире будут бороться более 300 лучших боксеров со всех регионов.

Чемпионат пройдет на базе СКК «Оренбуржье», который вмещает чуть более трех тысяч зрителей. Правительство региона согласовало возможность заполнения 50% мест в зале, будет осуществлена «шахматная рассадка». Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поблагодарил руководство области за организацию чемпионата: «Принципиально важно, что мы смогли полностью гарантировать безопасность команд, зрителей и болельщиков. Я очень рад, что зрители и спортсмены получили возможность участия в празднике бокса».

Свердловскую область на турнире представят пять спортсменов Фото: пресс-службе Федерации бокса России

В составе сборной команды Уральского Федерального округа Свердловскую область на чемпионате представят: Даниил Лысенко (49 кг), Азнаур Калсынов (57 кг), Евгений Ляшко (60 кг), Егор Еремеев (69 кг), Сергей Мурашев (81 кг). Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Гостями чемпионата станут двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков.

Ожидается, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году. Она была запланирована на 2020 год, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.