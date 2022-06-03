У курганского зэка срывается операция на сердце в Петербурге. «Температура — 40, врачей нет»

03 июня 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Осужденный с кардиостимулятором, направленный на операцию в Питер, застрял в СИЗО Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане мать добивается операции для 30-летнего заключенного с кардиостимулятором. Прибор в теле молодого человека второй раз не приживается, началось гниение. Операция назначена на 7 июня в петербургской клинике, но пациент «застрял» в СИЗО Екатеринбурга, рассказала URA.RU Валентина Филимонова, мама осужденного. «У Вовы стоит кардиостимулятор, но он не приживается. Ранее (в 2017 году) у него была такая проблема: вываливались из тела провода, на груди была дырочка, она загнивала. Мы тогда с трудом смогли добиться для него операции в Новосибирске. Этой весной проблема вернулась: участок на груди посинел. В апреле его вывезли в кардиоцентр, и хирург рекомендовал сделать операцию», — говорит Валентина Филимонова. По словам собеседницы, врач Иковки обещал, что Владимира быстро обследуют в Кургане, оформят квоту и направят на операцию в Петербург. «Но время шло, а на операцию не отправляли. У него температура — 40, его антибиотиками пичкали и парацетамолом, потом капельницы ставили. Нас (родственников) успокоили, что дали квоту на 4 мая. Но к 4 мая его так никуда и не направили. В УФСИН мне заявили: «Мы не успеваем». Потом сказали, что перенесли квоту на 7 июня, после майских праздников его увезли в Челябинск, а через неделю в Екатеринбург, а потом — тишина. Вчера ночью позвонил: «Мам, я уже не могу. Все еще в Екатеринбурге. Ни врачей, никого нет, у меня температура», — рыдает женщина. Она направила жалобу в прокуратуру, но боится, что время будет упущено. В пресс-службе УФСИН по Курганской области URA.RU сообщили, что так как заключенный в настоящее время не находится на территории региона, комментировать ситуацию в ведомстве не могут. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане мать добивается операции для 30-летнего заключенного с кардиостимулятором. Прибор в теле молодого человека второй раз не приживается, началось гниение. Операция назначена на 7 июня в петербургской клинике, но пациент «застрял» в СИЗО Екатеринбурга, рассказала URA.RU Валентина Филимонова, мама осужденного. «У Вовы стоит кардиостимулятор, но он не приживается. Ранее (в 2017 году) у него была такая проблема: вываливались из тела провода, на груди была дырочка, она загнивала. Мы тогда с трудом смогли добиться для него операции в Новосибирске. Этой весной проблема вернулась: участок на груди посинел. В апреле его вывезли в кардиоцентр, и хирург рекомендовал сделать операцию», — говорит Валентина Филимонова. По словам собеседницы, врач Иковки обещал, что Владимира быстро обследуют в Кургане, оформят квоту и направят на операцию в Петербург. «Но время шло, а на операцию не отправляли. У него температура — 40, его антибиотиками пичкали и парацетамолом, потом капельницы ставили. Нас (родственников) успокоили, что дали квоту на 4 мая. Но к 4 мая его так никуда и не направили. В УФСИН мне заявили: «Мы не успеваем». Потом сказали, что перенесли квоту на 7 июня, после майских праздников его увезли в Челябинск, а через неделю в Екатеринбург, а потом — тишина. Вчера ночью позвонил: «Мам, я уже не могу. Все еще в Екатеринбурге. Ни врачей, никого нет, у меня температура», — рыдает женщина. Она направила жалобу в прокуратуру, но боится, что время будет упущено. В пресс-службе УФСИН по Курганской области URA.RU сообщили, что так как заключенный в настоящее время не находится на территории региона, комментировать ситуацию в ведомстве не могут. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.