Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина. Фото

01 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

1 февраля Борису Ельцину могло исполниться 92 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны. «Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool». На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ». Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра. Фото: telegram-канал «RIA_Kremlinpool» Фото: telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны. «Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool». На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ». Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра.