Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны.
«Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool».
На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ».
Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра.
Фото: telegram-канал «RIA_Kremlinpool»
Фото: telegram-канал «RIA_Kremlinpool»
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Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны. «Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool». На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ». Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра.