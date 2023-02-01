Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина. Фото

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, цветы
1 февраля Борису Ельцину могло исполниться 92 года Фото:

Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны.

«Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool».

На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ».

Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра.

Фото:
Фото:

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Президент России Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого главы государства Бориса Ельцина в день его 92-летия. Обе корзины с цветами украшены официальными лентами первых лиц страны. «Путин и Медведев не забыли о первом президенте России. Сегодня Ельцину исполнилось бы 92 года», — пишет telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool». На опубликованных фото видны два венка из красных роз, принесенных к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Один венок украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской федерации», другой — лентой «От заместителя председателя Совета безопасности РФ». Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был первым президентом Российской Федерации. Ранее днем память политика почтили в Екатеринбурге. Десятки уральцев, включая первых лиц местной власти, принесли цветы к монументу у стен Ельцин Центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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