Карта СВО на Украине 6 февраля: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки ВС России «Юг» уничтожили группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских сил на передовых позициях. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Северское направление
«Южная» группировка войск с помощью расчетов РСЗО «Град» нанесла огневое поражение противнику, сорвав ротацию ВСУ на передовых позициях. После успешного поражения целей артиллеристы РФ отошли в безопасный район для перезарядки, сообщили в Минобороны РФ.
Купянское направление
Группировка армии России «Запад» уничтожила долговременные огневые точки ВСУ. Также расчетами гаубиц 2С19 «Мста-С» были поражены закрытые позиции украинской артиллерии.
Помимо этого, бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ. После этого самолет вернулся в зону базирования.
Запорожское направление
Российские военные продвинулись к юго-востоку от Работино. Также Армия РФ атаковала украинские позиции в районе Золотой Нивы на Времевском выступе, передает telegram-канал Readovka.
Десантники ВС России с помощью дронов-камикадзе уничтожили отделение украинской пехоты близ Вербового. По данным Минобороны, позиции ВСУ выследили с помощью FPV-дрона.
Артемовское направление
Российские силы атаковали позиции украинских сил в Богдановке. Продолжаются бои за высоты недалеко от Клещеевки, пишет Readovka. Также подразделения ВДВ ликвидировали скопление живой силы ВСУ на опорном пункте в районе Артемовска, сообщает Минобороны РФ.
Сватово-Кременное направление
Продолжаются бои близ Синьковки и Табаевки. Кроме того, ВС России штурмуют позиции ВСУ у Тернов.
Донецкое направление
Российские бойцы продвинулись в направлении Первомайского. Также армия РФ прорвалась на северные окраины Авдеевки. Сейчас на южных окраинах города идут бои.
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