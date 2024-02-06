Карта СВО на Украине 6 февраля: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях

Российские войска сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях

06 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Российские войска наносят удары по позициям ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки ВС России «Юг» уничтожили группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских сил на передовых позициях. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Северское направление «Южная» группировка войск с помощью расчетов РСЗО «Град» нанесла огневое поражение противнику, сорвав ротацию ВСУ на передовых позициях. После успешного поражения целей артиллеристы РФ отошли в безопасный район для перезарядки, сообщили в Минобороны РФ. Купянское направление Группировка армии России «Запад» уничтожила долговременные огневые точки ВСУ. Также расчетами гаубиц 2С19 «Мста-С» были поражены закрытые позиции украинской артиллерии. Помимо этого, бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ. После этого самолет вернулся в зону базирования. Запорожское направление Российские военные продвинулись к юго-востоку от Работино. Также Армия РФ атаковала украинские позиции в районе Золотой Нивы на Времевском выступе, передает telegram-канал Readovka. Десантники ВС России с помощью дронов-камикадзе уничтожили отделение украинской пехоты близ Вербового. По данным Минобороны, позиции ВСУ выследили с помощью FPV-дрона. Артемовское направление Российские силы атаковали позиции украинских сил в Богдановке. Продолжаются бои за высоты недалеко от Клещеевки, пишет Readovka. Также подразделения ВДВ ликвидировали скопление живой силы ВСУ на опорном пункте в районе Артемовска, сообщает Минобороны РФ. Сватово-Кременное направление Продолжаются бои близ Синьковки и Табаевки. Кроме того, ВС России штурмуют позиции ВСУ у Тернов. Донецкое направление Российские бойцы продвинулись в направлении Первомайского. Также армия РФ прорвалась на северные окраины Авдеевки. Сейчас на южных окраинах города идут бои. Фото: Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки ВС России «Юг» уничтожили группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских сил на передовых позициях. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. «Южная» группировка войск с помощью расчетов РСЗО «Град» нанесла огневое поражение противнику, сорвав ротацию ВСУ на передовых позициях. После успешного поражения целей артиллеристы РФ отошли в безопасный район для перезарядки, сообщили в Минобороны РФ. Группировка армии России «Запад» уничтожила долговременные огневые точки ВСУ. Также расчетами гаубиц 2С19 «Мста-С» были поражены закрытые позиции украинской артиллерии. Помимо этого, бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ. После этого самолет вернулся в зону базирования. Российские военные продвинулись к юго-востоку от Работино. Также Армия РФ атаковала украинские позиции в районе Золотой Нивы на Времевском выступе, передает telegram-канал Readovka. Десантники ВС России с помощью дронов-камикадзе уничтожили отделение украинской пехоты близ Вербового. По данным Минобороны, позиции ВСУ выследили с помощью FPV-дрона. Российские силы атаковали позиции украинских сил в Богдановке. Продолжаются бои за высоты недалеко от Клещеевки, пишет Readovka. Также подразделения ВДВ ликвидировали скопление живой силы ВСУ на опорном пункте в районе Артемовска, сообщает Минобороны РФ. Продолжаются бои близ Синьковки и Табаевки. Кроме того, ВС России штурмуют позиции ВСУ у Тернов. Российские бойцы продвинулись в направлении Первомайского. Также армия РФ прорвалась на северные окраины Авдеевки. Сейчас на южных окраинах города идут бои.