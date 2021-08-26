Сериал о том, как научиться стендапу и игровое шоу

25 августа состоится премьера сериала о том, как профессия стендапера может стать спасением от семейных проблем Фото: Размик Закарян © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Сделаем среду более познавательной и интересной, познакомившись с нашими новыми рекомендациями из онлайна, которые удобные изучать в любое время, будь то новый литературный подкаст с известными писателями, современная музыка и кино или фестиваль для геймеров со всего мира.

Что сделать утром

По дороге на работу или на пляж будет интересно послушать новый литературный подкаст «Около книг». Гостья первого выпуска — поэт, писательница и художница Линор Горалик, которая этим летом открыла в Москве выставку «Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада». Узнаем, как мода становится способом выживания, ад — метафорой нашей повседневной жизни, а душевная болезнь —вдохновением.

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Что сделать днем

День проведем под отличное музыкальное сопровождение. Юная дочь голливудской звезды Уилла Смита — Willow выпустила музыкальный альбом «Lately I Feel Everything». На альбоме Смит экспериментирует со звучанием нулевых — инди-роком, эмо и поп-панком. Пластинку можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Что сделать вечером

Вечером можно заглянуть на онлайн-фестиваль Strelka Film Festival и KION, где в 20:00 представят новый отечественный сериал «Пингвины моей мамы». Это история о подростке Гоше, который пытается стать стендап-комиком, чтобы справиться с психологической травмой, вызванной тем, что его мать в последние годы взяла несколько детей из детского дома и перестала уделять внимание родному сыну.

Вечером 25 августа также состоится основное шоу игровой выставки «Gamescom 2021», Opening Night Live с продюсером «The Game Awards» Джеффом Кили. Трансляция начнётся в 21:00 по МСК и продлится около двух часов.

Ну, а тем, кто хочет пощекотать себе нервы будет интересен новый анонс — на YouTube появился трейлер хоррора «Проклятый Хэллоуин» (Bad Candy). Главные роли в нём исполнили Зак Гэллиган («Гремлины», «Музей восковых фигур»), Дерек Руссо («Кобра Кай») и Кори Тейлор, вокалист Slipknot.