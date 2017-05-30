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30 мая 2017
29 мая 2017
09:04  30 мая 2017 0

Москвичей не предупредили об урагане, пять лет Куйвашева на посту, Ройзман поддержал фильм «Он вам не Димон». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Встреча партийного актива
Куйвашев отметил первую "пятилетку"Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доброе утро! Сегодня вторник, 30 мая. За ночь произошло много интересного, и мы готовы рассказать вам о самом главном. А чтобы вы никогда ничего не пропускали, подпишитесь на нашу рассылку.

И вот главное к этому часу:

Число жертв сильного урагана в Москве достигло 12 человек, стихия унесла жизни 11 взрослых и одного ребенка. Публикуем список погибших. Тем временем, москвичи жалуются в соцсетях, что их не предупредили о надвигающемся урагане, никаких sms они не получали, иначе не вышли бы из дома. В МЧС на это заявили, что информация была дана, кто захотел, тот ее получил.

Челябинские подростки разбушевались из-за отмены фестиваля красок и разгромили полицейскую машину под крики «АУЕ» (Арестантский Уклад Един). Пока силовики в шоке и бездействуют, а церковь обвиняет демонов, мы поговорили с самими школьниками. Дети рассказали, что на самом деле стоит за их агрессией и «понтами» и так ли однозначна ситуация.

По уголовному делу челябинского экс-губернатора Михаила Юревича задержан помощник депутата Госдумы. По версии следствия, он передал Юревичу взятку в 3,4 млрд рублей. Против самого экс-губернатора возбуждено еще одно уголовное дело.

А Евгений Куйвашев отметил пять лет на посту губернатора Свердловской области. Праздник глава региона провел в непривычном месте, все было торжественно и как будто 50 лет назад. Рассказываем, как все прошло.

С начала года из Зауралья уже успели уехать 2,2 тысячи человек. Регион ежемесячно продолжает терять сотни жителей. Замгубернатора рассказал нам, куда и почему они уезжают.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал фильм «Он вам не Димон». Политик заявил, что смотрел ленту и считает, что в ней изложена вся правда.

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