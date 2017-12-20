Свердловчанин, стрелявший по маршрутке в Тюмени, отделался штрафом

17:04 20 декабря 2017 0

Сотрудники полиции задержали подозреваемых и составили административный протокол (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении одного из свердловчан, которые в Тюмени открыли стрельбу из пневматического оружия по маршрутке, составлен административный протокол. За стрельбу в не отведенных для этого местах и мелкое хулиганство нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Пистолет изъят сотрудниками полиции, сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик. Она также добавила, что в момент инцидента 31-летний мужчина был нетрезв, пишет tumix.ru.

После задержания свердловчане заявили, что пистолет выстрелил самопроизвольно. Очевидцы уверены в том, что злоумышленники стреляли по транспорту специально.