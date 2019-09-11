Россия расширит санкции против США из-за югорских следователей

Власти РФ решили «отзеркалить» политику США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ограничительные списки на въезд граждан США в РФ будут расширены. Такое решение было принято после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом», — приводит ТАСС слова дипломата

Также Рябков добавил, что вернется все на круги своя только в том случае, если в штатах откажутся от «порочной практики расширения подобных списков».

Ранее стало известно, что власти США ввели санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. В пресс-службе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре «URA.RU» сообщили, что ограничения коснутся начальника следственного отдела региона и старшего следователя.