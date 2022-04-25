Инстасамка за рулем чужого автомобиля попала в аварию. Фото

26 апреля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Певица попала в аварию на чужом Lamborghini Фото: Дарья Зотеева, социальные сети Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) попала в аварию в Дубае на чужом автомобиле Lamborghini. Кадры c разбитой машиной она опубликовала в своем telegram-канале. «Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал короче хозяин машины, а она вообще не на ходу, она не едет», — сообщила Instasamka в своих социальных сетях. Она также добавила, что не пострадала в ДТП, а само событие произошло на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, она не смогла продолжить работать в РФ из-за ее эмоционального состояния. Фото: Instasamka, telegram Фото: Instasamka, telegram Фото: Instasamka, telegram Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) попала в аварию в Дубае на чужом автомобиле Lamborghini. Кадры c разбитой машиной она опубликовала в своем telegram-канале. «Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал короче хозяин машины, а она вообще не на ходу, она не едет», — сообщила Instasamka в своих социальных сетях. Она также добавила, что не пострадала в ДТП, а само событие произошло на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, она не смогла продолжить работать в РФ из-за ее эмоционального состояния.