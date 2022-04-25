25 апреля 2022

Инстасамка за рулем чужого автомобиля попала в аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица попала в аварию на чужом Lamborghini Фото:

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) попала в аварию в Дубае на чужом автомобиле Lamborghini. Кадры c разбитой машиной она опубликовала в своем telegram-канале.

«Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал короче хозяин машины, а она вообще не на ходу, она не едет», — сообщила Instasamka в своих социальных сетях. Она также добавила, что не пострадала в ДТП, а само событие произошло на прошлой неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, она не смогла продолжить работать в РФ из-за ее эмоционального состояния.

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Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) попала в аварию в Дубае на чужом автомобиле Lamborghini. Кадры c разбитой машиной она опубликовала в своем telegram-канале. «Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал короче хозяин машины, а она вообще не на ходу, она не едет», — сообщила Instasamka в своих социальных сетях. Она также добавила, что не пострадала в ДТП, а само событие произошло на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, она не смогла продолжить работать в РФ из-за ее эмоционального состояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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