В ХМАО и ЯНАО выросла потребность в водителях

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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Аналитики говорят о дефиците кадров Фото:

В ХМАО и ЯНАО в сравнении с сентябрем вырос спрос на водителей. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков.

«В целом за октябрь спрос на водителей в ЯНАО вырос на 53% по сравнению с сентябрем. В ХМАО — на 49%», — сообщается в исследовании.

В ХМАО открыто около 500 вакансий водителей, на одно предложение о работе в регионе приходится в среднем 1,8 активных резюме. В ЯНАО опубликовано около 200 вакансий, здесь на предложение о работе в среднем приходится два активных резюме. «Это говорит о дефиците кадров», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Средняя зарплата водителей в ХМАО — 93 тысячи рублей. В ЯНАО она составляет 101 тысячу рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики изучили, чем недовольны в своей работе жители ЯНАО и ХМАО. Чаще всего сотрудники различных компаний оказываются недовольными грамотностью планирования задач.

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В ХМАО и ЯНАО в сравнении с сентябрем вырос спрос на водителей. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков. «В целом за октябрь спрос на водителей в ЯНАО вырос на 53% по сравнению с сентябрем. В ХМАО — на 49%», — сообщается в исследовании. В ХМАО открыто около 500 вакансий водителей, на одно предложение о работе в регионе приходится в среднем 1,8 активных резюме. В ЯНАО опубликовано около 200 вакансий, здесь на предложение о работе в среднем приходится два активных резюме. «Это говорит о дефиците кадров», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. Средняя зарплата водителей в ХМАО — 93 тысячи рублей. В ЯНАО она составляет 101 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики изучили, чем недовольны в своей работе жители ЯНАО и ХМАО. Чаще всего сотрудники различных компаний оказываются недовольными грамотностью планирования задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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