В ХМАО и ЯНАО выросла потребность в водителях

30 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Аналитики говорят о дефиците кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО и ЯНАО в сравнении с сентябрем вырос спрос на водителей. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков. «В целом за октябрь спрос на водителей в ЯНАО вырос на 53% по сравнению с сентябрем. В ХМАО — на 49%», — сообщается в исследовании. В ХМАО открыто около 500 вакансий водителей, на одно предложение о работе в регионе приходится в среднем 1,8 активных резюме. В ЯНАО опубликовано около 200 вакансий, здесь на предложение о работе в среднем приходится два активных резюме. «Это говорит о дефиците кадров», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. Средняя зарплата водителей в ХМАО — 93 тысячи рублей. В ЯНАО она составляет 101 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики изучили, чем недовольны в своей работе жители ЯНАО и ХМАО. Чаще всего сотрудники различных компаний оказываются недовольными грамотностью планирования задач.

В ХМАО и ЯНАО в сравнении с сентябрем вырос спрос на водителей. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков. «В целом за октябрь спрос на водителей в ЯНАО вырос на 53% по сравнению с сентябрем. В ХМАО — на 49%», — сообщается в исследовании. В ХМАО открыто около 500 вакансий водителей, на одно предложение о работе в регионе приходится в среднем 1,8 активных резюме. В ЯНАО опубликовано около 200 вакансий, здесь на предложение о работе в среднем приходится два активных резюме. «Это говорит о дефиците кадров», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. Средняя зарплата водителей в ХМАО — 93 тысячи рублей. В ЯНАО она составляет 101 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики изучили, чем недовольны в своей работе жители ЯНАО и ХМАО. Чаще всего сотрудники различных компаний оказываются недовольными грамотностью планирования задач.