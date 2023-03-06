Строители из ЯНАО восстанавливают ясли в поселке Новотроицкое Волновахского района. Ранее учреждение было разрушено обстрелами ВСУ. Информация опубликована в официальном telegram-канале Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
«Рабочие будни наших строителей в Волновахском районе. Новотроицкий ясли-сад „Солнышко“ в процессе восстановления», — говорится в сообщении. На данный момент ямальскими строителями восстанавливается еще один сад и две школы.
Ранее URA.RU сообщало, что строители из ЯНАО за 2022 года восстановили десятки социальных объектов в Волновахе, которые были разрушены из-за обстрелов ВСУ. Первым объектом восстановления стала школа, которою открыли к 1 сентября. В 2023 году арктический регион продолжит активную работу в братском районе.
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