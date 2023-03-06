06 марта 2023
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03 марта 2023

ЯНАО восстанавливает ясли в ДНР, разрушенные обстрелами ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, ремонт, ресторан, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, восстановление, устранение, разбитое
Здание было разрушено обстрелами ВСУ Фото:

Строители из ЯНАО восстанавливают ясли в поселке Новотроицкое Волновахского района. Ранее учреждение было разрушено обстрелами ВСУ. Информация опубликована в официальном telegram-канале Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

«Рабочие будни наших строителей в Волновахском районе. Новотроицкий ясли-сад „Солнышко“ в процессе восстановления», — говорится в сообщении. На данный момент ямальскими строителями восстанавливается еще один сад и две школы.

Ранее URA.RU сообщало, что строители из ЯНАО за 2022 года восстановили десятки социальных объектов в Волновахе, которые были разрушены из-за обстрелов ВСУ. Первым объектом восстановления стала школа, которою открыли к 1 сентября. В 2023 году арктический регион продолжит активную работу в братском районе.

В данным момент производится замена оконных проемов

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Строители из ЯНАО восстанавливают ясли в поселке Новотроицкое Волновахского района. Ранее учреждение было разрушено обстрелами ВСУ. Информация опубликована в официальном telegram-канале Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «Рабочие будни наших строителей в Волновахском районе. Новотроицкий ясли-сад „Солнышко“ в процессе восстановления», — говорится в сообщении. На данный момент ямальскими строителями восстанавливается еще один сад и две школы. Ранее URA.RU сообщало, что строители из ЯНАО за 2022 года восстановили десятки социальных объектов в Волновахе, которые были разрушены из-за обстрелов ВСУ. Первым объектом восстановления стала школа, которою открыли к 1 сентября. В 2023 году арктический регион продолжит активную работу в братском районе.
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