Для экипировки военных в Донбассе швейная фабрика из Миасса открыла филиал в Златоусте

Швейная фабрика готова обучить сотрудников без опыта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасская швейная фабрика (Челябинская область) для выполнения гособоронзаказа по пошиву экипировки для военных открыла филиал в Златоусте. Как 15 марта URA.RU рассказали в руководстве предприятия, сотрудников готовы обучать.

«Расширяем производство в условиях спецоперации. Открыли дополнительные вакансии швей, чтобы выполнить гособоронзаказ», — сообщили URA.RU на предприятии.

Компания занимается пошивом бронежилетов, разгрузочных систем в полном комплекте, подсумков, различных рюкзаков и сумок. Сотрудники работают с широким набором материалов: от подкладочной ткани до кевлара. От этого зависит сложность операций и их оплата. Зарплата сотрудников, в зависимости от квалификации, составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время парк швейных машин компания обновила. Вновь принятым предстоит работать на оборудовании производства Китая и Японии.

В марте об открытии новых филиалов в Кусе и Златоусте заявила другая фабрика Миасса. Расширение штатов, как было заявлено, позволит предприятию увеличить выпуск продукции. Специализацией фабрики является производство постельного белья.