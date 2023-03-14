14 марта 2023

Для экипировки военных в Донбассе швейная фабрика из Миасса открыла филиал в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Швейная фабрика готова обучить сотрудников без опыта Фото:

Миасская швейная фабрика (Челябинская область) для выполнения гособоронзаказа по пошиву экипировки для военных открыла филиал в Златоусте. Как 15 марта URA.RU рассказали в руководстве предприятия, сотрудников готовы обучать.

«Расширяем производство в условиях спецоперации. Открыли дополнительные вакансии швей, чтобы выполнить гособоронзаказ», — сообщили URA.RU на предприятии.

Компания занимается пошивом бронежилетов, разгрузочных систем в полном комплекте, подсумков, различных рюкзаков и сумок. Сотрудники работают с широким набором материалов: от подкладочной ткани до кевлара. От этого зависит сложность операций и их оплата. Зарплата сотрудников, в зависимости от квалификации, составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время парк швейных машин компания обновила. Вновь принятым предстоит работать на оборудовании производства Китая и Японии.

В марте об открытии новых филиалов в Кусе и Златоусте заявила другая фабрика Миасса. Расширение штатов, как было заявлено, позволит предприятию увеличить выпуск продукции. Специализацией фабрики является производство постельного белья.

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Миасская швейная фабрика (Челябинская область) для выполнения гособоронзаказа по пошиву экипировки для военных открыла филиал в Златоусте. Как 15 марта URA.RU рассказали в руководстве предприятия, сотрудников готовы обучать. «Расширяем производство в условиях спецоперации. Открыли дополнительные вакансии швей, чтобы выполнить гособоронзаказ», — сообщили URA.RU на предприятии. Компания занимается пошивом бронежилетов, разгрузочных систем в полном комплекте, подсумков, различных рюкзаков и сумок. Сотрудники работают с широким набором материалов: от подкладочной ткани до кевлара. От этого зависит сложность операций и их оплата. Зарплата сотрудников, в зависимости от квалификации, составляет от 20 до 50 тысяч рублей. В настоящее время парк швейных машин компания обновила. Вновь принятым предстоит работать на оборудовании производства Китая и Японии. В марте об открытии новых филиалов в Кусе и Златоусте заявила другая фабрика Миасса. Расширение штатов, как было заявлено, позволит предприятию увеличить выпуск продукции. Специализацией фабрики является производство постельного белья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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