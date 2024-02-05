СБУ завела дело против генерала РФ, командовавшего освобождением Херсона

СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева
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СБУ возбудила дело против Якова Резанцева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве завели дело в отношении российского генерала Якова Резанцева, под командованием которого ВС РФ освобождали Херсонскую область. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ).

«На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что под его командованием российские силы освобождали Херсонскую область. Там добавили, что проводятся меры по привлечению генерала к ответственности.

Яков Резанцев — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года. Награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалью Суворова.

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В Киеве завели дело в отношении российского генерала Якова Резанцева, под командованием которого ВС РФ освобождали Херсонскую область. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ). «На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что под его командованием российские силы освобождали Херсонскую область. Там добавили, что проводятся меры по привлечению генерала к ответственности. Яков Резанцев — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года. Награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалью Суворова.
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