СБУ завела дело против генерала РФ, командовавшего освобождением Херсона

СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева

05 февраля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

СБУ возбудила дело против Якова Резанцева Фото: Александр Кряжев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве завели дело в отношении российского генерала Якова Резанцева, под командованием которого ВС РФ освобождали Херсонскую область. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ). «На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что под его командованием российские силы освобождали Херсонскую область. Там добавили, что проводятся меры по привлечению генерала к ответственности. Яков Резанцев — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года. Награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалью Суворова.

В Киеве завели дело в отношении российского генерала Якова Резанцева, под командованием которого ВС РФ освобождали Херсонскую область. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ). «На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что под его командованием российские силы освобождали Херсонскую область. Там добавили, что проводятся меры по привлечению генерала к ответственности. Яков Резанцев — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года. Награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалью Суворова.