СБУ завела дело против генерала РФ, командовавшего освобождением Херсона

В Киеве завели дело в отношении российского генерала Якова Резанцева, под командованием которого ВС РФ освобождали Херсонскую область. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины (СБУ).
«На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что под его командованием российские силы освобождали Херсонскую область. Там добавили, что проводятся меры по привлечению генерала к ответственности.
Яков Резанцев — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года. Награжден государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалью Суворова.
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