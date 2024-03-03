Самолет из Салехарда в Тюмень задержали на полчаса из-за пьяного пассажира

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, трап, самолет, авиаперевозки, перевозка пассажиров
Пьяного пассажира пришлось выводить с помощью полиции с авиарейса Салехард-Тюмень Фото:

Самолет из Салехарда в Тюмень вылетел позже на полчаса. Задержка связана с непристойным поведением пьяного пассажира, рассказали очевидцы.

«К сожалению, мне повезло меньше всех, мужчина сидел на соседнем кресле, от него откровенно шел перегар, он был явно выпивший, на замечания стюардесс он не реагировал, на просьбу пересесть, стал устраивать скандал», — поделилась пассажир самолета с медиацентром «Салехард онлайн».

По словам пассажиров, мужчина приставал к бортпроводницам, громко звал своего друга, которого не было на борту, и предлагал всем вместе «повеселиться». В салоне успокоить его не удалось, поэтому мужчину пришлось снимать с рейса с помощью полиции.

URA.RU отправило запросы в аэропорт и транспортную полицию. Ответ ожидается.

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Самолет из Салехарда в Тюмень вылетел позже на полчаса. Задержка связана с непристойным поведением пьяного пассажира, рассказали очевидцы. «К сожалению, мне повезло меньше всех, мужчина сидел на соседнем кресле, от него откровенно шел перегар, он был явно выпивший, на замечания стюардесс он не реагировал, на просьбу пересесть, стал устраивать скандал», — поделилась пассажир самолета с медиацентром «Салехард онлайн». По словам пассажиров, мужчина приставал к бортпроводницам, громко звал своего друга, которого не было на борту, и предлагал всем вместе «повеселиться». В салоне успокоить его не удалось, поэтому мужчину пришлось снимать с рейса с помощью полиции. URA.RU отправило запросы в аэропорт и транспортную полицию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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