Новый турмаршрут свяжет Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень

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Путешествовать по маршруту предлагается на поезде
Путешествовать по маршруту предлагается на поезде Фото:

Для туристов в России разрабатывается новый железнодорожный маршрут. Он свяжет Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. Тур станет частью масштабного проекта «Императорский маршрут», который обсуждали на XX Международной выставке гостеприимства регионов «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде.

«Разработаны предложения по созданию новых межрегиональных турпродуктов на 2025 год. Среди предложенных маршрутов — межрегиональный железнодорожный туристический продукт „Пермь-Екатеринбург-Алапаевск-Тобольск-Тюмень“. Его частью станут святые места, которые посещала Великая княгиня Елизавета Федоровна», — сообщается на сайте минтуризма Пермского края. Национальный туристический проект «Императорский маршрут» объединяет объекты, связанные с домом Романовых, которые расположены в разных частях России. В проекте участвует 31 регион.

В Перми ранее была создана первая экспозиция в Каретном проезде бывшей гостиницы «Королевские номера», где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича. В СИЗО №1 работает выставка «Благотворительность в пенитенциарной системе России. 1819-1939», которая посвящена благотворительной деятельности Императорского Дома. В Ныробе частью проекта стал Центр памяти Михаила Никитича Романова. В нем располагается основная экспозиция об истории заточения и почитания дяди первого царя из рода Романовых.

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Для туристов в России разрабатывается новый железнодорожный маршрут. Он свяжет Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. Тур станет частью масштабного проекта «Императорский маршрут», который обсуждали на XX Международной выставке гостеприимства регионов «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. «Разработаны предложения по созданию новых межрегиональных турпродуктов на 2025 год. Среди предложенных маршрутов — межрегиональный железнодорожный туристический продукт „Пермь-Екатеринбург-Алапаевск-Тобольск-Тюмень“. Его частью станут святые места, которые посещала Великая княгиня Елизавета Федоровна», — сообщается на сайте минтуризма Пермского края. Национальный туристический проект «Императорский маршрут» объединяет объекты, связанные с домом Романовых, которые расположены в разных частях России. В проекте участвует 31 регион. В Перми ранее была создана первая экспозиция в Каретном проезде бывшей гостиницы «Королевские номера», где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича. В СИЗО №1 работает выставка «Благотворительность в пенитенциарной системе России. 1819-1939», которая посвящена благотворительной деятельности Императорского Дома. В Ныробе частью проекта стал Центр памяти Михаила Никитича Романова. В нем располагается основная экспозиция об истории заточения и почитания дяди первого царя из рода Романовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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