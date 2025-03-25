Петербургское УФАС выявило нарушение в рекламе ВТБ

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило нарушения в рекламном ролике банка ВТБ. По информации пресс-службы УФАС, в рекламе не была предоставлена вся существенная информация о продукте, что является нарушением законодательства о рекламе.
«Санкт-Петербургское УФАС признало рекламу вклада ненадлежащей. В спорном ролике не указана вся существенная информация», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФАС.
В рекламе использовались лозунги, такие как «На 24% ближе к мечте», однако сноска с дополнительными условиями вклада отображалась недостаточно долго и мелким шрифтом, что делало ее чтение затруднительным для потребителей. Такой подход к размещению информации не позволяет потребителям полностью ознакомиться с условиями предложения, что может вводить их в заблуждение относительно реальных условий вклада.
Согласно Закону о рекламе, реклама финансовых услуг должна полностью раскрывать условия оказания услуг, влияющие на доходы или расходы потребителей. Неполное раскрытие информации, особенно когда она касается финансовых аспектов, считается нарушением, поскольку мешает потребителям принимать обоснованные решения.
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