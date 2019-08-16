Отец пилота, посадившего самолет в кукурузном поле и спасшего жизни более 230 пассажиров, Касим Юсупов не считает поступок своего сына героическим.
«Да нет у меня гордости. Я сам работал вертолетчиком, тоже приходилось вынужденно садиться», — заявил Юсупов-старший в интервью telegram-каналу Mash. Он отметил, что в чрезвычайной ситуации пилотам было «некогда думать» и что они все сделали инстинктивно. Мужчина рассказал, что сын и его помощник успели отключить автопилот и смогли выровнять самолет для посадки. «Это работа такая, чем гордиться?» — заключил отец летчика.
Инцидент с летевшим рейсом «Жуковский — Симферополь» самолетом Airbus 321 произошел рано утром 15 августа. Птицы попали в оба двигателя самолета. Командир воздушного судна Дамир Юсупов экстренно посадил самолет.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее назвал Юсупова героем. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении членов экипажа «Уральских авиалиний» к наградам.