Михалкова из «Уральских пельменей» неожиданно прокомментировала интервью комика, рассказавшего о поборах в КВН

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Юлия Михалкова на встрече со студентами в Верхней Пышме. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова старается здороваться со всеми, используя универсальные приветствияФото: Дарья Попова

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к приветствиям. Так она оценила рассказ стендап-комика Нурлана Сабурова в интервью Юрию Дудю о недопустимости слова «привет».

Ранее Сабуров заявил, что в его родном городе в Казахстане было не принято говорить «привет» между молодыми людьми. «В Москве такой особенности в общении нет, но признаком хорошего тона считается, если человек говорит: „Доброе утро, день, вечер“ или „Здравствуйте“. Лично я использую именно эти универсальные и доброжелательные приветствия», — рассказала Михалкова на своей странице в Instagram. По её словам, она здоровается со всеми, включая кассиров в магазине. «Просто мне не сложно, а людям приятно», — добавила артистка.

В интервью Дудю Сабуров также рассказал, что в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) берут деньги с команд за участие. Сам комик выступал в составе университетской команды КВН «Имени первого». Позднее президент клуба Александр Масляков заявил, что не знает о взносах, которые делают участники. Сама Михалкова, назвавшая Сабурова «коллегой по КВН», никак не прокомментировала информацию о сборе денег с команд.

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А как здороваетесь вы? Мой коллега по КВН Нурлан Сабуров в интервью Дудю сказал, что в его родном городе было не принято говорить слово «Привет». Если парень парню скажет «привет», то это могло привести к непредсказуемым последствиям. В Москве такой особенности в общении нет, но признаком хорошего тона считается, если человек говорит «Доброе утро, день, вечер» или «Здравствуйте». Лично я использую именно эти универсальные и доброжелательные приветствия. Здороваюсь везде и со всеми, в том числе с соседями по подъезду и кассирами в магазине. Для меня это не только вопрос этикета. Просто мне не сложно, а людям приятно. А как чаще всего здороваетесь вы?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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