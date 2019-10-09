Юлия Михалкова старается здороваться со всеми, используя универсальные приветствия Фото: Дарья Попова

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к приветствиям. Так она оценила рассказ стендап-комика Нурлана Сабурова в интервью Юрию Дудю о недопустимости слова «привет».

Ранее Сабуров заявил, что в его родном городе в Казахстане было не принято говорить «привет» между молодыми людьми. «В Москве такой особенности в общении нет, но признаком хорошего тона считается, если человек говорит: „Доброе утро, день, вечер“ или „Здравствуйте“. Лично я использую именно эти универсальные и доброжелательные приветствия», — рассказала Михалкова на своей странице в Instagram. По её словам, она здоровается со всеми, включая кассиров в магазине. «Просто мне не сложно, а людям приятно», — добавила артистка.

В интервью Дудю Сабуров также рассказал, что в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) берут деньги с команд за участие. Сам комик выступал в составе университетской команды КВН «Имени первого». Позднее президент клуба Александр Масляков заявил, что не знает о взносах, которые делают участники. Сама Михалкова, назвавшая Сабурова «коллегой по КВН», никак не прокомментировала информацию о сборе денег с команд.