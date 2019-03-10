В России возобновили работу по делу об убийстве вора в законе Япончика (Вячеслав Иваньков). Это связано с задержанием в январе лидера «таганской» группировки Игоря Жирноклеева.
«Активизировалась оперативная работа по делу об убийстве Вячеслава Иванькова», — сообщает «Росбалт». В данный момент силовики проверяют информацию о причастности «таганских» к убийству Япончика и «зачистке внутренних рядов», из-за которой, по словам собеседника агентства, было убито и закопано в лесах не меньше десяти человек.
Иванькова убили в октябре 2009 года. Ранее СМИ сообщили, что СК РФ возобновил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича (погиб в ноябре 2009-го), который известен в Екатеринбурге как бывший президент баскетбольного клуба «УГМК».