Силовики взялись за убийство вора в законе Япончика. «Только в лесах закопано не меньше десяти тел»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 07:35
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Клипарт., нож, уголовное дело, убийство
Япончика убили в октябре 2009 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В России возобновили работу по делу об убийстве вора в законе Япончика (Вячеслав Иваньков). Это связано с задержанием в январе лидера «таганской» группировки Игоря Жирноклеева.

«Активизировалась оперативная работа по делу об убийстве Вячеслава Иванькова», — сообщает «Росбалт». В данный момент силовики проверяют информацию о причастности «таганских» к убийству Япончика и «зачистке внутренних рядов», из-за которой, по словам собеседника агентства, было убито и закопано в лесах не меньше десяти человек.

Иванькова убили в октябре 2009 года. Ранее СМИ сообщили, что СК РФ возобновил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича (погиб в ноябре 2009-го), который известен в Екатеринбурге как бывший президент баскетбольного клуба «УГМК».

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