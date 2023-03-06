ВСУ решили продолжить оборону Бахмута, Шойгу посетил Мариуполь: главное к вечеру 6 марта

ВСУ стягивают силы на запорожское направление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение продолжить оборону Бахмута (Артемовска). Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мариуполь для оценки восстановления города. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 марта.
- В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было принято решение продолжать оборону Бахмута. В настоящий момент, по словам советника врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина, в городе остается десять тысяч украинских солдат. Ранее министр обороны США Ллойд Остин выступал с мнением, что Бахмут имеет больше символическое значение как для российской, так и для украинской стороны.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 6 марта вылетел в Мариуполь, чтобы оценить, как проходит восстановление города. Он проинспектировал отстроенные медицинский и спасательный центры. Кроме того, министр проверил, как выглядит новый жилой район города.
- ВСУ стягивают свои силы на запорожское направление. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские войска имеют численность до 32 тысяч личного состава.
- К России мирно присоединятся Николаевская и Одесская области после того, как на Украине наступит кризис этой весной. С таким прогнозом выступил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что Евросоюз готовится закупать снаряды для Украины,, но для этого нужно решить вопрос финансового обеспечения. Окончательное решение по вопросу помощи ВСУ министры оборонных ведомств планируют озвучить 8 марта.
- ВС РФ смогли ликвидировать до 225 боевиков личного состава ВСУ под Донецком. Об этом сообщает Пятый канал.
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