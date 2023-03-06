Балицкий спрогнозировал присоединение новых территорий к России

Врио губернатор Запорожской области: в будущем к России присоединятся три региона Украины
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Николаевская, Одесская области и Запорожье войдут в состав РФ весной 2023 года, предположил Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Весной на Украине наступит кризис, после которого три региона страны присоединятся к России на добровольной основе. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну, а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Крым 24», его слова приводит РИА Новости.

Осенью 2022 года в результате референдумов в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. После присоединения в регионах начались восстановительные мероприятия. Так, 6 марта глава Минобороны Сергей Шойгу съездил в Мариуполь, где проверил ход строительных работ, передает RT.

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Весной на Украине наступит кризис, после которого три региона страны присоединятся к России на добровольной основе. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну, а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Крым 24», его слова приводит РИА Новости. Осенью 2022 года в результате референдумов в состав России вошли четыре новые территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. После присоединения в регионах начались восстановительные мероприятия. Так, 6 марта глава Минобороны Сергей Шойгу съездил в Мариуполь, где проверил ход строительных работ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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