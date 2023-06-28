Офицер ЛНР Марочко: природа создала проблемы ВСУ на трех направлениях

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ испытывают проблемы с эвакуацией раненых из-за размытых дорог

28 июня 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают проблемы с эвакуацией раненых из-за погоды на фронте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами при эвакуации раненых и доставкой боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. «На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло размытие грунтовых дорог», — сказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинская техника постоянно застревает на размытых дорогах. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако за несколько недель операции Киеву так и не удалось добиться весомых успехов из-за сильной обороны российских войск. Позже официальные лица Украины заявили, что медленное продвижение ВСУ обусловлено авиацией России, минными полями и плохой погодой , пишет Pravda.Ru. До этого о плохих погодных условиях на фронте говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил крепкую оборону российских войск, передает Life .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами при эвакуации раненых и доставкой боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. «На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло размытие грунтовых дорог», — сказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинская техника постоянно застревает на размытых дорогах. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако за несколько недель операции Киеву так и не удалось добиться весомых успехов из-за сильной обороны российских войск. Позже официальные лица Украины заявили, что медленное продвижение ВСУ обусловлено авиацией России, минными полями и плохой погодой, пишет Pravda.Ru. До этого о плохих погодных условиях на фронте говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил крепкую оборону российских войск, передает Life.