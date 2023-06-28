Офицер ЛНР Марочко: природа создала проблемы ВСУ на трех направлениях

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ испытывают проблемы с эвакуацией раненых из-за размытых дорог
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, ВСУ, наемник, джавелин, stock
ВСУ испытывают проблемы с эвакуацией раненых из-за погоды на фронте Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами при эвакуации раненых и доставкой боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло размытие грунтовых дорог», — сказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинская техника постоянно застревает на размытых дорогах.

Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако за несколько недель операции Киеву так и не удалось добиться весомых успехов из-за сильной обороны российских войск. Позже официальные лица Украины заявили, что медленное продвижение ВСУ обусловлено авиацией России, минными полями и плохой погодой, пишет Pravda.Ru. До этого о плохих погодных условиях на фронте говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил крепкую оборону российских войск, передает Life.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами при эвакуации раненых и доставкой боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. «На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло размытие грунтовых дорог», — сказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, украинская техника постоянно застревает на размытых дорогах. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако за несколько недель операции Киеву так и не удалось добиться весомых успехов из-за сильной обороны российских войск. Позже официальные лица Украины заявили, что медленное продвижение ВСУ обусловлено авиацией России, минными полями и плохой погодой, пишет Pravda.Ru. До этого о плохих погодных условиях на фронте говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил крепкую оборону российских войск, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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