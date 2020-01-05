Уральская блогерша снялась в клипе певца Алексея Воробьева

Челябинская бьюти-блогер и юмористка Наталья Краснова снялась в клипе Алексея Воробьева на песню «Пляшем я и Маша». Об этом она рассказала подписчикам в своем instagram-аккаунте.
«Шел третий год съемок», — пошутила Краснова. На самом деле, работа над клипом продолжалась всю ночь. Главное место действия съемок — каток. На одном из видео блогер медленно едет на коньках.
Также в съемках приняла участие актриса Галина Боб, которая играла в сериале «Деффчонки» вместе с певцом. Воробьев у себя в Instagram намекнул, что сюжет клипа может перекликаться с сериалом. «Вы его ждали. Вы его хотели. Вы скучали по нему не меньше, чем я. И вот Звонарь возвращается», — написал Воробьев.
Ранее Краснова снялась в клипе группы «Каста». Тогда компанию ей составили сразу несколько звезд, в том числе Сергей Шнуров, певица Елка и рэпер Джиган.