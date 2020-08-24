Куда дешевле всего улететь в сентябре

Из Москвы и Санкт-Петербурга билет в Лондон обойдется в четыре тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков

Из Москвы и Санкт-Петербурга в сентябре дешевле всего улететь в Лондон. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, билет в столицу Великобритании обойдется в четыре тысячи рублей.

«Из Москвы и Санкт-Петербурга билет в Лондон на сентябрь можно приобрести за четыре тысячи рублей (тариф с ручной кладью)», — пишет RT, ссылаясь на исследование. Что касается внутренних направлений, то дешевле всего улететь из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов. Поездка в одну сторону обойдется чуть больше одной тысячи рублей, подсчитали аналитики. Исследователи отметили, что чаще всего россияне искали билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

Дешевле всего из Екатеринбурга можно улететь в Москву и Уфу. Билеты в этих направлениях стоят от двух тысяч рублей. А в Самару и Краснодар можно слетать, отдав чуть больше 2,6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Венгрией, Мальтой, Францией, Кипром, Китаем, Иорданией и Египтом, передает агентство Nation News. В преддверии этого власти Египта распространили требование о предоставлении справки об отсутствии коронавируса на всех туристов, прибывающих в страну после 1 сентября, пишет «Национальная служба новостей».

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