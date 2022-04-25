В Utair отменили рейсы из Тюмени в Сургут и Уфу

25 апреля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Авиакомпания отменила часть рейсов, которые были запланированы на начало мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиарейсы компании Utair по маршруту Тюмень — Сургут — Тюмень, запланированные на 1, 2 и 5 мая, были отменены. Также не состоится авиаперелет Тюмень — Уфа — Тюмень, который в расписании значился для выполнения 5 мая. «Три рейса, которые должны были состояться в мае, отменены. Об изменениях в расписании стало известно сегодня из сообщения пресс-службы аэропорта Рощино. Так, отменены рейсы 119/120 Тюмень — Сургут — Тюмень, ранее запланированные на 1 и 2 мая. Также самолеты не полетят в Сургут 5 мая. Речь идет о рейсах 101/102 Тюмень — Сургут — Тюмень», — сообщает издание «Вслух.Ру». Там добавили, что авиарейс Тюмень — Уфа — Тюмень, запланированный на 5 мая, также не состоится. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Авиарейсы компании Utair по маршруту Тюмень — Сургут — Тюмень, запланированные на 1, 2 и 5 мая, были отменены. Также не состоится авиаперелет Тюмень — Уфа — Тюмень, который в расписании значился для выполнения 5 мая. «Три рейса, которые должны были состояться в мае, отменены. Об изменениях в расписании стало известно сегодня из сообщения пресс-службы аэропорта Рощино. Так, отменены рейсы 119/120 Тюмень — Сургут — Тюмень, ранее запланированные на 1 и 2 мая. Также самолеты не полетят в Сургут 5 мая. Речь идет о рейсах 101/102 Тюмень — Сургут — Тюмень», — сообщает издание «Вслух.Ру». Там добавили, что авиарейс Тюмень — Уфа — Тюмень, запланированный на 5 мая, также не состоится. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.