Оленеводы ЯНАО озвучили требования в ООН

28 апреля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Оленеводы против того чтобы их интересы представляли проживающие за границей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нью-Йорке на заседании постфорума ООН ямальские депутаты потребовали объективности при представлении интересов коренных народов. Как сообщил Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте», председатель «Союза оленеводов Ямала» Тимофей Лаптандер также рассказал мировому сообществу о состоянии оленеводческой отрасли в ЯНАО. «Российские общественники требуют объективности при представлении интересов коренных народов на уровне международного сотрудничества. На сегодняшнем заседании постфорума ООН по вопросам коренных народов, несмотря на острую критику политики России со стороны бывших союзных государств, голос наших общественников был услышан», — говориться в сообщении. Депутат законодательного собрания ЯНАО Тимофей Лаптандер сообщил, что оленеводство в округе является образом жизни для коренных народов. Оленеводы имеют в своем распоряжении снегоходы, спутниковую и мобильную связь, генераторы и электростанции. Помимо них участие в заседании ООН принял председатель союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев, который заявил, что традиционных образ жизни оленеводов не должен быть ограничен, а также что он должен двигаться вместе с развитием технического прогресса. «Кроме этого, он жестко заявил о недопустимости представления на международных площадках интересов коренного населения России лицами, постоянно проживающими заграницей», — добавил Эдуард Яунгад. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Нью-Йорке на заседании постфорума ООН ямальские депутаты потребовали объективности при представлении интересов коренных народов. Как сообщил Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте», председатель «Союза оленеводов Ямала» Тимофей Лаптандер также рассказал мировому сообществу о состоянии оленеводческой отрасли в ЯНАО. «Российские общественники требуют объективности при представлении интересов коренных народов на уровне международного сотрудничества. На сегодняшнем заседании постфорума ООН по вопросам коренных народов, несмотря на острую критику политики России со стороны бывших союзных государств, голос наших общественников был услышан», — говориться в сообщении. Депутат законодательного собрания ЯНАО Тимофей Лаптандер сообщил, что оленеводство в округе является образом жизни для коренных народов. Оленеводы имеют в своем распоряжении снегоходы, спутниковую и мобильную связь, генераторы и электростанции. Помимо них участие в заседании ООН принял председатель союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев, который заявил, что традиционных образ жизни оленеводов не должен быть ограничен, а также что он должен двигаться вместе с развитием технического прогресса. «Кроме этого, он жестко заявил о недопустимости представления на международных площадках интересов коренного населения России лицами, постоянно проживающими заграницей», — добавил Эдуард Яунгад.