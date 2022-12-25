Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал Алексей Маслов

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, ордена, военные, генерал, погоны, герой россии, нашивки
Алексею Маслову было 69 лет Фото:

Скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов. Ему было 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в Telegram.

«Руководство „Уралвагонзавода“ с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8:20 в военно-клиническом госпитале имени Николая Бурденко скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича», — говорится в сообщении.

Алексей Маслов — выдающийся военачальник, генерал армии РФ. Был главным военным представителем России при НАТО. В последние годы жизни Маслов работал специальным представителем УВЗ по военно-техническому сотрудничеству. «Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность УВЗ сложно переоценить», — резюмировали в УВЗ.

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Скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов. Ему было 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в Telegram. «Руководство „Уралвагонзавода“ с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8:20 в военно-клиническом госпитале имени Николая Бурденко скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича», — говорится в сообщении. Алексей Маслов — выдающийся военачальник, генерал армии РФ. Был главным военным представителем России при НАТО. В последние годы жизни Маслов работал специальным представителем УВЗ по военно-техническому сотрудничеству. «Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность УВЗ сложно переоценить», — резюмировали в УВЗ.
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