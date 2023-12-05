Из Челябинской области в Казахстан не выпустили стаю чижей, синичек и канареек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима в Кургане, зима, синица, птица на дереве
Птиц пытались вывезти без ветеринарных документов Фото:

На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли вывоз в Республику Казахстан стаю из чижей, синичек и канареек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Бугристое“ возле Троицка запретили вывоз 20 декоративных птиц — синиц, канареек и чижей в Казахстан. Причиной стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Водитель вез птиц из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Вывезти груз он должен был через Казахстан. Нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных).

В ноябре на том же пункте пропуска не пропустили перевозчика с 30 гаичками из Пермского края. Их без документов пытались увезти в Узбекистан.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли вывоз в Республику Казахстан стаю из чижей, синичек и канареек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Бугристое“ возле Троицка запретили вывоз 20 декоративных птиц — синиц, канареек и чижей в Казахстан. Причиной стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Водитель вез птиц из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Вывезти груз он должен был через Казахстан. Нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). В ноябре на том же пункте пропуска не пропустили перевозчика с 30 гаичками из Пермского края. Их без документов пытались увезти в Узбекистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...