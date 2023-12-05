Общество Из Челябинской области в Казахстан не выпустили стаю чижей, синичек и канареек 05 декабря 2023 в 10:57 Размер текста - 17 + Птиц пытались вывезти без ветеринарных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли вывоз в Республику Казахстан стаю из чижей, синичек и канареек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Бугристое“ возле Троицка запретили вывоз 20 декоративных птиц — синиц, канареек и чижей в Казахстан. Причиной стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Водитель вез птиц из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Вывезти груз он должен был через Казахстан. Нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). В ноябре на том же пункте пропуска не пропустили перевозчика с 30 гаичками из Пермского края. Их без документов пытались увезти в Узбекистан. На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли вывоз в Республику Казахстан стаю из чижей, синичек и канареек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Бугристое“ возле Троицка запретили вывоз 20 декоративных птиц — синиц, канареек и чижей в Казахстан. Причиной стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Водитель вез птиц из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Вывезти груз он должен был через Казахстан. Нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). В ноябре на том же пункте пропуска не пропустили перевозчика с 30 гаичками из Пермского края. Их без документов пытались увезти в Узбекистан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям