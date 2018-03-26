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26 марта 2018
20:50  26 марта 2018 0

Пушков прокомментировал решение США выслать 60 российских дипломатов

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что американские власти стремятся ухудшить отношения с РоссиейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края в Совете Федерации Алексей Пушков отреагировал на решение США выдворить российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его мнению, ухудшение российско-американских отношений будет продолжаться.

«Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал решение американских властей по поводу российских дипломатов, которое лично одобрил Дональд Трамп.

В МИД России ранее сообщили, что в ответ на действия США Россия примет зеркальные меры и также вышлет сотрудников американской дипмиссии. В Госдуме же высылку дипломатов назвали «истерикой», пишет «Национальная служба новостей». «К сожалению, такая непродуманная политика приведёт к осложнению ситуации в мире. Мы должны симметрично отвечать всем странам, которые высылают наших дипломатов. Изначально преследовались цели расколоть общество», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Дарья Корчак
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