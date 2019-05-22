Челябинский губернатор подписал документ по своему заместителю

Руслана Гаттарова вывели из состава оргкомитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Из состава оргкомитета по подготовке IX Всероссийского форума «Информационное общество-2019», который пройдет в Челябинске с 30 мая по 1 июня, исключен вице-губернатор Руслан Гаттаров. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Этот документ является подтверждением скорой отставки Гаттарова, сообщили «URA.RU» источники в правительстве региона.

Ранее Гаттаров был председателем оргкомитета форума. Организатором мероприятия выступило министерство информационных технологий, которое он курировал. Теперь за работу министерства отвечает первый вице-губернатор Виктор Мамин.Именно его Текслер назначил председателем оргкомитета. При этом в составе комитета остался руководитель минэкономразвития региона Сергей Смольников, работу которого пока курирует Гаттаров.

«По сути Гаттарова уже отодвинули от всех мероприятий, к которым причастен экономический блок. С одной стороны формальность. С другой, в преддверии отставки Гаттарова эти формальности надо соблюдать», — пояснил «URA.RU» источник в правительстве региона.

Сам Гаттаров информацию о своей отставке не комментирует. По данным «URA.RU», он после отъезда из Челябинска будет работать в Москве, в одной из автономных некоммерческих организаций. Текслер уже проводит встречи с теми, кто может стать его заместителем, отвечающим за работу экономического блока.