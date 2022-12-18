На трассе Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.
«Тойота» и «Фольксваген» столкнулись на 115-м километре автодороги Шадринск—Ялуторовск. 47-летняя водитель «Тойоты», жительница села Исетское, была доставлена в больницу, где скончалась от тяжелейших травм», — говорится в сообщении ведомства. Два пассажира автомобиля «Фольксваген» получили ранения.
Участниками другой аварии стали «Лада» и ВАЗ-2106. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель первого автомобиля не справился с управлением и въехал в бордюр. В результате ДТП травмы получили по три пассажира из каждой машины.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области добавили, что на трассу выехали дополнительные наряды ДПС для контроля за движением. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при поездке.
В результате» ДТП погибла 47-летняя водитель «Тойоты»
Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
В аварии пострадали шесть пассажиров автомобилей
Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
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На трассе Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. «Тойота» и «Фольксваген» столкнулись на 115-м километре автодороги Шадринск—Ялуторовск. 47-летняя водитель «Тойоты», жительница села Исетское, была доставлена в больницу, где скончалась от тяжелейших травм», — говорится в сообщении ведомства. Два пассажира автомобиля «Фольксваген» получили ранения. Участниками другой аварии стали «Лада» и ВАЗ-2106. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель первого автомобиля не справился с управлением и въехал в бордюр. В результате ДТП травмы получили по три пассажира из каждой машины. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области добавили, что на трассу выехали дополнительные наряды ДПС для контроля за движением. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия при поездке.