09:00 01 июня 2017 0

Реновация дошла и до Урала (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов / URA.RU

Перед вами наша ежедневная подборка самого интересного за ночь. Подпишитесь на нашу рассылку — и вы будете получать все главные новости прямо в почту.

А вот и самое важное за последние 12 часов:

Минобороны России определилось с причиной крушения Ту-154 в Черном море. Самолет, напомним, упал за несколько дней до наступления 2017 года.

Через 20 дней в Екатеринбурге начнется своя реновация, в которой примут участие 2065 домов. Жители ни одного из них об этом пока не знают, потому что власть не согласовывала решение с горожанами. За администрацию города о предстоящем рассказывает «URA.RU».

Мы узнали подробности истории с сыном бывшего вице-губернатора Югры, который вышел в окно 6 или 7 этажа. У происшествия оказалось много свидетелей, которые теперь удаляют все фото падения из соцсетей.

В ИК-2, прославившейся на весь мир пытками и вымогательствами, снова неспокойно. Правозащитники получили видеодоказательства того, что беспредел в колонии продолжается.

Уральские общественники предложили узаконить профессию «мама» и дать домохозяйкам официальную зарплату. Их аргумент: несправедливо, что приемные родители получают деньги за детей, а родные нет.

Президент Владимир Путин поприветствовал голубя, и это породило повод для новых шуток в соцсетях. В интернете гадают: был ли голубь сотрудником ФСО под прикрытием или же это связной от Трампа.