Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем дипломатического работника

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Совещение с Патрушевым. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что дипломатия — это искусство, требующее знаний и опыта Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем дипломатического работника. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников дипломатического корпуса и ветеранов службы с профессиональным праздником! Дипломатия — это искусство, требующее больших знаний и опыта. Глубокого понимания политических и экономических процессов, которые происходят в мире, традиций и менталитета разных стран. Умения находить компромиссы, но стоять на своем», — говорится в поздравлении.

Якушев отметил, что несмотря на давление со стороны Запада российские дипломаты ведут конструктивный диалог с партнерами и аргументированно представляют позицию государства. Полпред особо подчеркнул, что благодаря работе представительства МИД в Екатеринбурге у субъектов УрФО и Пермского края выстроены надежные экономические связи с дружественными государствами.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем дипломатического работника. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников дипломатического корпуса и ветеранов службы с профессиональным праздником! Дипломатия — это искусство, требующее больших знаний и опыта. Глубокого понимания политических и экономических процессов, которые происходят в мире, традиций и менталитета разных стран. Умения находить компромиссы, но стоять на своем», — говорится в поздравлении. Якушев отметил, что несмотря на давление со стороны Запада российские дипломаты ведут конструктивный диалог с партнерами и аргументированно представляют позицию государства. Полпред особо подчеркнул, что благодаря работе представительства МИД в Екатеринбурге у субъектов УрФО и Пермского края выстроены надежные экономические связи с дружественными государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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