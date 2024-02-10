Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем дипломатического работника

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем дипломатического работника. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.
«Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников дипломатического корпуса и ветеранов службы с профессиональным праздником! Дипломатия — это искусство, требующее больших знаний и опыта. Глубокого понимания политических и экономических процессов, которые происходят в мире, традиций и менталитета разных стран. Умения находить компромиссы, но стоять на своем», — говорится в поздравлении.
Якушев отметил, что несмотря на давление со стороны Запада российские дипломаты ведут конструктивный диалог с партнерами и аргументированно представляют позицию государства. Полпред особо подчеркнул, что благодаря работе представительства МИД в Екатеринбурге у субъектов УрФО и Пермского края выстроены надежные экономические связи с дружественными государствами.
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