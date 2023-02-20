20 февраля 2023

Владимир Путин отметил важность трассы Москва — Екатеринбург

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Путин в телевизоре. Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Строительство федеральной трассы М-12 Москва—Казань—Екатеринбург — важный проект для страны. О своем поручении построить дорогу в ходе послания напомнил президент Владимир Путин.

«Идет реализация проекта по строительству трассы Москва—Казань—Екатеринбург, что немаловажно», — отметил Путин, перечисляя все масштабные проекты, которые сейчас реализуют в стране. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что строителей федеральной трассы М-12 Москва—Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит—Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, получившей неформальное название «путинский автобан».

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Строительство федеральной трассы М-12 Москва—Казань—Екатеринбург — важный проект для страны. О своем поручении построить дорогу в ходе послания напомнил президент Владимир Путин. «Идет реализация проекта по строительству трассы Москва—Казань—Екатеринбург, что немаловажно», — отметил Путин, перечисляя все масштабные проекты, которые сейчас реализуют в стране. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию. Ранее URA.RU сообщало, что строителей федеральной трассы М-12 Москва—Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит—Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, получившей неформальное название «путинский автобан».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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