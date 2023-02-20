Владимир Путин отметил важность трассы Москва — Екатеринбург

21 февраля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Строительство федеральной трассы М-12 Москва—Казань—Екатеринбург — важный проект для страны. О своем поручении построить дорогу в ходе послания напомнил президент Владимир Путин. «Идет реализация проекта по строительству трассы Москва—Казань—Екатеринбург, что немаловажно», — отметил Путин, перечисляя все масштабные проекты, которые сейчас реализуют в стране. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию. Ранее URA.RU сообщало, что строителей федеральной трассы М-12 Москва—Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит—Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, получившей неформальное название «путинский автобан».

Строительство федеральной трассы М-12 Москва—Казань—Екатеринбург — важный проект для страны. О своем поручении построить дорогу в ходе послания напомнил президент Владимир Путин. «Идет реализация проекта по строительству трассы Москва—Казань—Екатеринбург, что немаловажно», — отметил Путин, перечисляя все масштабные проекты, которые сейчас реализуют в стране. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию. Ранее URA.RU сообщало, что строителей федеральной трассы М-12 Москва—Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит—Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, получившей неформальное название «путинский автобан».