Владимир Путин отметил важность трассы Москва — Екатеринбург

Строительство федеральной трассы М-12 Москва—Казань—Екатеринбург — важный проект для страны. О своем поручении построить дорогу в ходе послания напомнил президент Владимир Путин.
«Идет реализация проекта по строительству трассы Москва—Казань—Екатеринбург, что немаловажно», — отметил Путин, перечисляя все масштабные проекты, которые сейчас реализуют в стране. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Ранее URA.RU сообщало, что строителей федеральной трассы М-12 Москва—Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит—Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, получившей неформальное название «путинский автобан».
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